Самую дорогую марку в мире "Британская Гвиана" продали на аукционе Sotheby's

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английская компания Stanley Gibbons - старейший в мире филателистический дилер - приобрела на аукционе Sotheby's марку "Британская Гвиана" за $8,3 млн. Эта марка номиналом один цент стала самой дорогой из когда-либо проданных и будет выставлена во флагманском магазине Stanley Gibbons на улице Стрэнд в центре Лондона, сообщает ТАСС.

Восьмиугольная "Британская Гвиана", напечатанная черной краской на красной, не имеет перфорации. В центре марки изображена трехмачтовая шхуна, над ней расположен девиз колонии на латинском языке - Damus Petimus Que Vicissim ("Даем и надеемся получить").

Известная под неофициальным названием "Принцесса филателии", "Британская Гвиана" входила в серию марок, которые были отпечатаны в 1856 году, когда эта колония Великобритании не получила обещанную партию марок от Лондона. Местным почтмейстером было выпущено три серии марок различного достоинства. Из самой дешевой серии номиналом один цент сейчас сохранилась только одна марка, которая и была приобретена Stanley Gibbons.-0-