Санта-Клаус пролетел над городом, не справился с управлением и застрял в проводах - видео

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезный и забавный случай произошел с жителем города Рио Линда в штате Калифорния. Кадры инцидента публикует телеканал KCRA.

Местный житель захотел порадовать горожан и принести им немного волшебства перед Рождеством. Для этого он переоделся в костюм Санта-Клауса. После этого мужчина взял мотопараплан и взлетел над городом.

Он пролетел несколько километров, пока у него что-то пошло не так. Его летательный аппарат дал сбой и американец упал на линию электропередач, запутавшись в проводах.

К счастью, Санта-Клаус не пострадал, а в скором времени его спустили на землю местные пожарные. Впрочем, случай изрядно повеселил юзеров Facebook, которые заявление полиции округа Сакраменто репостнули множество раз, а комментарии продолжают появляться. -0-