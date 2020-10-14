Саша Плющенко с новорожденным братом умилил Instagram

Саша Плющенко и Яна Рудковская. Фото из Instagram
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская в личном Instagram опубликовала трогательный снимок своих сыновей - Саши и Арсения.
Старший Саша держит на руках новорожденного малыша, личико которого "прикрыто" смайлом. Дети находятся в детской.
Фанаты умилились от нежности снимка. Они подчеркнули, что дети - это огромное счастье и пожелали малышам всего самого хорошего.-0-
Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз
Знаменитость рассказала, что в четвертый раз стала мамой замечательного мальчика.