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Калейдоскоп
04 февраля 2020, 10:57

Сати Казанова рассказала подписчикам о своей болезни

Сати Казанова. Фото из Instagram
Сати Казанова. Фото из Instagram

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Сати Казанова сделала недавно публикацию в Instagram и поделилась откровением с подписчиками.

Артистка призналась, что с самого детства болеет псориазом. По ее словам, она всю жизнь стыдилась своего заболевание, однако с годами смирилась и теперь принимает себя такой, какая есть. Музыкантку давно не волнует этот недуг.

Помимо этого, Сати Казанова призналась в подписи к посту, что когда-то стыдилась жизни в родной деревне, а также своего кавказского акцента. Она спросила у подписчиков: "Стыдитесь ли вы чего то?" и получила сотни разнообразных ответов. -0-

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