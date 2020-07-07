Щенок победил в "яростной" схватке с одуванчиком - видео

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень милые кадры удалось запечатлеть жителю штата Оклахома в США.

Хозяин своего нового питомца не мог нарадоваться песику и стал записывать каждый его шаг. В очередной раз мужчина вышел на прогулку вместе со щенком и смог записать на видео "яростную" схватку.

В кадре маленькая собачка гуляет на лужайке. В какой-то момент щенок замечает нечто странное, что вызывает у него неподдельный интерес и пробуждает охотничьи инстинкты.

Поведение малыша сразу же меняется и он начинает тихонько пробираться по высокой траве к своей цели. Еще несколько секунд, и в одном прыжке он побеждает оппонента, который оказался безобидным одуванчиком. У цветка не было шансов, как и у пользователей сети. Щенок и его охота на растение умилила юзеров, которые оставили множество восторженных комментариев. -0-