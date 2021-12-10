Щенок впервые увидел робот-пылесос. Его реакция развеселила зрителей сети (Видео)

Скриншот из видео
Хозяин сиба-ину опубликовал в интернете видео, на котором запечатлел реакцию своего питомца на новую технику в доме.
Щенок по кличке Харибо впервые увидел робот-пылесос. Псу понравился необычный предмет. Сиба-ину очень хотелось поиграть с ним, однако малыш пугался, когда пылесос приближался слишком близко.
Во второй части видео показано, что щенок уже немного подрос и стал спокойнее относиться к работающей технике. Теперь собаку заинтересовал влажный пол, нежели сам пылесос...
Ролик набрал более 47 тысяч просмотров и десятки восторженных комментариев в адрес забавного щенка: "Первая встреча оказалась дружеской", "Очень забавно наблюдать за тем, как собачка пытается поиграть с "новым другом"!