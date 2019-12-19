Семья из Джорджии нашла неожиданный "бонус" в своей рождественской елке

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из американского штата Джорджия обнаружила на ветке своей рождественской ели живую сову. Об этом сообщает CNN.

На минувшей неделе семья Ньюман - мать Кэти и двое ее детей, Индия и Джек, - готовила ужин на кухне. В какой-то момент 10-летняя Индия отлучилась в соседнюю комнату, где стояла украшенная рождественская ель, и испуганно закричала, после чего прибежала на кухню вся в слезах. Встревоженная мать попыталась выяснить, что напугало Индию. Девочка ответила: "Одно из елочных украшений!".

Кэти всегда была большой поклонницей сов, поэтому в убранстве ели использовала много игрушек на "совиную" тематику. Она решила, что девочка испугалась одной из них. Однако, подойдя к ели, она увидела… живую сову, сидящую на одной из веток.

Вечером того дня изумленная семья оставила окна и двери своего дома открытыми, чтобы птица могла спокойно улететь, но утром они обнаружили сову по-прежнему сидящей на дереве.

Кэти рассказала, что они купили ель за неделю до произошедшего. Семья предположила, что сова влетела в их дом через открытое окно и затем спряталась среди густых веток. Однако прибывшие на место вызова работники экологического центра отметили, что птица была худой и изможденной, поэтому не исключено, что все эти семь дней она пряталась среди еловых колючек.

Чтобы выпустить сову обратно в дикую природу, ее поместили в открытый ящик в затемненной комнате - так посоветовали сделать сотрудники природного центра. Вечером того же дня она исчезла. При этом Кэти Ньюман утверждает, что по ночам ей все еще чудятся крики совы.-0-