Семья записала невероятную схватку двух овцебыков - видео

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди с Аляски отправились на пикник всей семьей. Никто даже подумать не мог, что они станут свидетелями эпичного столкновения.

Люди проплывали на лодке, когда заметили двух овцебыков. Животные решили померяться силами и вступили в схватку. Глава семейства тут же достал камеру, что позволило записать невероятное состязание двух овцебыков на видео.

Дикие обитатели несколько раз отходят друг от друга, а потом сталкиваются лбами на полной скорости. Людей впечатлил бой и они поспешили поделиться кадрами на YouTube.-0-