Сергей Лазарев заинтриговал поклонников обручальным кольцом на пальце

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Серегей Лазарев опубликовал в Instagram небольшой ролик, который вызвал массу споров.

Артист находится на съемках клипа, откуда делится новостями. В очередной сторис он рассказывает о своих условиях жизни и показывает обручальное кольцо. Фолловеры принялись сразу же обсуждать эту необычную деталь. Разумеется, многие посчитали, что Сергей Лазарев намерен в ближайшее время жениться. Поклонницы не смогли сдержать своей печали, а другие принялись поздравлять артиста.

Фото из Instagram

Впрочем, нашлись и те, кто скептически отнесся к этому. Они посчитали, что Лазарев носит кольцо для придания дополнительного антуража клипу. Несмотря на это, споры продолжаются. -0-