Сергей Жуков показал трогательное видео с сыном

3 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают троих детей. 42-летний солист "Руки вверх" не забывает радовать подписчиков социальных сетей кадрами семейной жизни.
Первого декабря в Instagram-аккаунте Сергея появилось видео с младшим сыном. На нем четырехлетний Мирон рассказывает, какие ингредиенты нужны для приготовления пиццы. Сын певца посоветовал для начинки выбрать сыр, грибы, помидоры и перец.
Поклонники не остались равнодушными и оставили теплые комментарии под этим постом.-0-
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