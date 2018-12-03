Сергей Жуков показал трогательное видео с сыном

3 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают троих детей. 42-летний солист "Руки вверх" не забывает радовать подписчиков социальных сетей кадрами семейной жизни.

Первого декабря в Instagram-аккаунте Сергея появилось видео с младшим сыном. На нем четырехлетний Мирон рассказывает, какие ингредиенты нужны для приготовления пиццы. Сын певца посоветовал для начинки выбрать сыр, грибы, помидоры и перец.

Поклонники не остались равнодушными и оставили теплые комментарии под этим постом.-0-