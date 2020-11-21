В Северной Каролине до сих пор работает заброшенный автосалон

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США (штат Северная Каролина) нашли заброшенный автосалон с сотнями классических автомобилей. Об этом сообщает The Drive.

Автомобили стоят на неухоженной территории, они проржавели и имеют непрезентабельный вид, но их официально можно купить. Заброшенная стоянка - это дилерский центр компании American Motors Corporation.

Компания с 50-х годов занималась продажей автомобилей Chevrolet, потом стала официальным дилером AMC. Автосалон принадлежал основателю Collier Motors Роберту Коллиеру.

В конце 80-х Коллиер преобразовал свой дилерский центр в салон по продаже подержанных авто, который действовал до 2015 года.

Роберт Коллиер умер в 2018 году, владельцами фирмы стали его сыновья. Формально автосалон все продолжает работу.-0-