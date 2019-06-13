Шакира показала альтернативу диете

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Шакира поделилась секретом своей стройной фигуры в Instagram.

Знаменитая танцовщица, музыкальный продюссер, хореограф и модель рассказала, что оставаться в форме и поддерживать тело в тонусе ей помогает бокс. Видео одной из тренировок она опубликовала в Instagram.

Певица уже много лет назад отказалась от диеты и предпочитает заниматься танцами, серфингом и боевыми искусствами. Шакира мама двоих детей и судя по ее фигуре, такие занятия приносят свои плоды. -0-