Шакира показала альтернативу диете

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Шакира поделилась секретом своей стройной фигуры в Instagram.
Знаменитая танцовщица, музыкальный продюссер, хореограф и модель рассказала, что оставаться в форме и поддерживать тело в тонусе ей помогает бокс. Видео одной из тренировок она опубликовала в Instagram.
Певица уже много лет назад отказалась от диеты и предпочитает заниматься танцами, серфингом и боевыми искусствами. Шакира мама двоих детей и судя по ее фигуре, такие занятия приносят свои плоды. -0-
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