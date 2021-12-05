Шарлиз Терон отправилась на пляж и впечатлила всех своей фигурой в купальнике

Шарлиз Терон. Фото Page Six
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса Шарлиз Терон отправилась в Мексику на отдых, однако ей не удалось сбежать от объективов фотокамер. Кадры с отдыха публикует издание Page Six.
Знаменитость решила выбраться поближе к морю и сразу же отправилась на пляж, где ее заметили папарацци. Несколько новых кадров сразу же появились в сети и впечатлили многих юзеров, ведь на снимках 46-летняя Шарлиз Терон выглядит великолепно в купальнике.
Шарлиз Терон. Фото из Instagram
Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки, золотые подвески на шее, а также серьги и браслеты. Снимки получились впечатляющими, а Шарлиз Терон приковала внимание многих пользователей сети, которые отметили, что выглядит актриса очень хорошо. -0-