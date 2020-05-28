Шестиметровая белая акула подплыла к лодке и попала на видео

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестиметровая белая акула решила исследовать небольшую лодку в водах на юге Италии и попала на видео, передает издание The Mirror.

Видеозапись "близкого" знакомства с морским хищником опубликовали в Facebook. На кадрах можно увидеть, как огромная акула медленно подплывает к лодке, а затем делает вокруг несколько кругов. Она не проявляла агрессию и только с интересом исследует судно.

Впрочем, этого хватило, чтобы все люди, находящиеся на борту, изрядно перепугались. В комментариях к сообщению, который репостнули за несколько часов более 2 тысяч раз, пользователи выразили свои эмоции.

"Сегодня я купил лодку. Но, полагаю, я буду держаться от нее подальше", - написал один пользователь Facebook, а другой юзер предположил, зачем акула подплыла так близко: "Вы знаете, почему она кружилась вокруг лодки? Потому что она знает, что еда часто падает из лодок в воду, и терпеливо ждет".-0-