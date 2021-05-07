Шоколадный брауни и медицинские кошмары из советского детства: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Медицинские кошмары родом из советских времен, семь моментов из фильмов и книг, над которыми мы в голос рыдали в детстве, что такое перекрестная аллергия, как облегчить процесс приготовления пищи и рецепт классического шоколадного брауни. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

7 медицинских кошмаров из советского детства

Болеть в детстве в общем-то не так уж и плохо. Особенно чем-то пустяковым. И в школу не ходишь, и жалеют все. Но эти моменты приводили в дрожь каждого октябренка, пионера и даже комсомольца.

7 моментов из фильмов и книг, над которыми мы в голос рыдали в детстве

Предполагается, что подобные сцены должны вызывать сострадание и развивать сочувствие. А на деле мы испытываем обиду и злость к их авторам. Надо же было такое придумать! Итак, какие самые грустные моменты из фильмов и книг мы помним до сих пор?

Перекрестная аллергия: причины возникновения, рекомендации аллерголога

Иногда аллергия на березу может обнаруживаться только после съеденного яблока, а реакция на полынь — после чая с анисом. Разбираемся, что такое перекрестная аллергия. Что нужно знать об этом заболевании, чтобы вовремя помочь себе.

Как облегчить процесс приготовления пищи

Приготовление пищи не должно быть сложным. Этот процесс легко настроить в зависимости от бюджета, образа жизни и пищевых предпочтений. Мы собрали пять советов диетологов, которые облегчат процесс приготовления пищи и помогут сделать ваш рацион более здоровым.

Блюдо дня: классический шоколадный брауни

Готовим идеальный десерт – традиционное блюдо американской кухни – очень вкусный и простой в приготовлении классический шоколадный брауни.

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Фото из открытых интернет-источников.