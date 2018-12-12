Шоколадный потоп произошел в одном из городов Германии

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Верль, расположенном в регионе Северный Рейн-Вестфалия, одну из улиц затопила тонна жидкого шоколада. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Причиной необычного происшествия стала утечка шоколада на местном кондитерском предприятии. Шоколад просочился через стены завода и залил часть автомобильной дороги вместе с тротуаром. Застывший шоколад превратился в огромную плитку площадью примерно 10 кв.м.

Местная пожарная бригада в течение нескольких часов пыталась устранить последствия утечки и очистить улицу при помощи лопат, газовых горелок и горячей воды. Однако, как отметили местные жители, окончательно привести в порядок проезжую часть так и не удалось: после проделанных манипуляций трасса стала скользкой, при этом местами на ней остались следы шоколада.

Руководство кондитерского предприятия, где произошла утечка, пояснило, что всему виной случайный сбой оборудования.-0-