"Шрек" стал национальным достоянием Америки

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анимационный фильм про великана "Шрека" вошел в Национальный реестр американских фильмов. Об этом сообщает портал Variety.

Мультфильм стал национальным достоянием США и теперь будет храниться в Библиотеке Конгресса для будущих поколений. Критерием для добавления картин в реестр становится их культурное, историческое или эстетическое значение.

Помимо "Шрека" этот список пополнился 25-ю другими фильмами. Сюда вошли "Заводной апельсин", "Темный рыцарь", "Братья блюз", "Бриолин", "Дьявол никогда не спит" и другие. В настоящий момент реестр включает 800 фильмов. -0-