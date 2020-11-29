"Слышь, смотри сюда!" - лабрадор очень не любит, когда его игнорируют (Видео)

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек записал на видео забавную реакцию своего пса, которая покорила сеть. Кадры опубликовали на YouTube.

Парень сидит рядом с диваном, а буквально в нескольких сантиметрах от него расположился лабрадор. Хозяин специально игнорирует пса, что животному не очень по душе. Всеми силами он пытается на себя обратить внимание, так и говоря: "Смотри сюда!".

Этот момент изрядно повеселил юзеров сети, поэтому кадры собрали огромное число просмотров и тысячи забавных комментариев. -0-