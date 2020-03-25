У принца Чарльза диагностировали коронавирус

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Уэльский Чарльз заразился коронавирсуом, об этом сообщает журналист ITV News Крис Шип из придворного пула.

BREAKING: Prince of Wales has tested positive for #coronavirus — Chris Ship (@chrisshipitv) March 25, 2020

Информацию о болезни 71-летнего наследника престола подтвердила пресс-служба Букингемского дворца. Отмечается, что заболевание у сына Елизаветы II протекает без осложнений и проявляется в легкой форме, а симптомы слабые.

Напомним, первые данные о возможном заболевании принца Чарльза коронавирусом появились 20 марта. Тогда тесты на коронавирус дали положительные результаты у Князя Монако, который незадолго до этого встречался с принцем Чарльзом в Лондоне. -0-