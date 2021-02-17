Снег завалил Москву, но это только в радость панде из зоопарка (Видео)

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители столицы России оказались в эпицентре сильного снегопада, который продолжался несколько дней. Дороги замело снегом, а передвигаться по городу можно разве что на лыжах.

Такая погода вряд ли понравилась людям, однако снег оказался только в радость панде по кличке Диндин, которая живет в Московском зоопарке. Ее вольер засыпало и, разумеется, медведица решила устроить уборку, а заодно и повеселиться.

Диндин сделала несколько дорожек, а после начала дурачиться и валяться в снегу, наслаждаясь белым покрывалом. Неугомонная панда буквально попробовала все в зоопарке, пока не устала и пошла спать. Кадры с ее развлечениями загрузили в Instagram, где люди посмотрели их десятки тысяч раз.