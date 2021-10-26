Собачка очень мило просилась на прогулку и повеселила юзеров сети (Видео)

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из Нидерландов разместил на YouTube интересные кадры, которые пришлись по вкусу пользователям сети.

Мужчина сообщил своему питомцу, что скоро приедет его подруга и они вместе отправятся гулять. Счастью песика не было предела. Впрочем, как и терпения, ведь уже через несколько минут питомец стоял у входной двери и очень мило просилась на прогулку.

Этот момент от души повеселил юзеров сети, которые посмотрели кадры огромное число раз. Мало кому удалось устоять перед очарованием четвероного любимца. -0-