Собака хотела "спасти" хозяина, но только рассмешила до слез сеть (Видео)

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно группа отдыхающих в Венгрии записала на видео уморительный момент, который позже разместили на YouTube.

Мужчина решил проверить своего пса. Точнее, человек захотел посмотреть на реакцию питомца. Для этого хозяин опустился в воду головой вниз и стал притворяться, будто бы он тонет. Собака быстро заметила это и бросилась в воду на помощь.

Пес хотел "спасти" хозяина, но только рассмешил сеть до слез, ведь в самый ответственный момент животное встало лапами на спину и еще глубже опустило хозяина в воду. Мужчина, в свою очередь, показал палец вверх, с сарказмом похвалив работу собаки. -0-