Собака попыталась поскулить на камеру, а получился крик динозавра (Видео)

Житель штата Нью-Джерси рабоатет спасателем. Вместе с ним службу несет десятилетняя собака по кличке Поппи, которая имеет одну интересную способность. Именно этот момент и попал в объектив видеокамеры.











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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube мужчина из США разместил любопытные кадры.Песик захотел в очередной раз поскулить, но у него не получилось сделать нечто похожее на собаку. Вместо этого, как и все предыдущие разы, у Поппи из пасти вырывается настоящий крик динозавра. Такая необычная способность впечатлила и повеселила юзеров, которые посмотрели кадры множество раз. -0-