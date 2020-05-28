Собака с очень длинным носом стала звездой соцсетей

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из американского города Ричмонд является владелицей собаки, которая обладает, возможно, самым длинным носом в мире, сообщает Daily Mail.

В 2018 году Лили Камбурян приютила дома пса с необычайно длинным носом. Домашний любимец породы русская псовая борзая быстро стала очень популярной особой, а также получила интересное имя – Эрис, в честь греческой богини раздоров и разногласий.

За два года нос собаки вырос до рекордных 31 сантиметра. Хозяйка, разумеется, решила не оставлять это без внимания публики и создала питомцу страничку в Instagram. Этот шаг прославил Эрис, а на ее аккаунт подписались свыше 179 тысяч человек.

В будущем хозяева планируют зарегистрировать длину носа собаки для мирового рекорда, однако пока не представляют, как это сделать. -0-