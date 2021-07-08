Соблазнительные изгибы: Светлана Лобода впечатлила Instagram новой фотосессией

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Светлана Лобода не перестает радовать своих фолловеров в Instagram прекрасными кадрами.

В очередной раз звезда решила поделиться с фанатами результатом новой и очень привлекательной фотосессии. Для этого Светлана Лобода примерила черный боди с несколькими аксессуарами. Наряд выгодно подчеркнул красоту артистки, а поза перед камерой только дополнительно выделила и так соблазнительные изгибы певицы.

Неудивительно, что фолловеры не смогли пройти мимо поста в Instagram. Кадры с недавней фотосессии впечатлили людей, которые поспешили выразить свое восхищение в массе комментариев и сотнях тысячах лайков. -0-