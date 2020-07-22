"Союзмультфильм" рассказал о новой судьбе мультика про медвежонка Умку

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Союзмультфильм" ведет активную работу по созданию нового сериала про медвежонка Умку, об этом рассказал директор киностудии Борис Машковцев.

Согласно словам главы студии, над проектом работают профессионалы, которым уже удалось создать типажи и линии взаимоотношений между персонажами грядущего мультсериала. Также директор "Союзмультфильма" отметил, что проектом про медвежонка Умку заинтересовались зарубежные партнеры.

Ранее стало известно, что в грядущем мультике будет 26 серий. Мультфильм про медвежонка Умку появился на экранах телевизоров в 1969 году. Режиссерами стали Владимир Попов и Владимир пекарь, а сценарий написал Юрий Яковлев, который посвятил мультфильм своей маме. -0-