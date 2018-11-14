Сокращение времени пользования соцсетями снижает чувство одиночества

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение времени пользования соцсетями до 30 минут в день снижает чувство одиночества и симптомы депрессии. Об этом пишет портал о науке "N+1" со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Social and Clinical Psychology.

Ученые под руководством Мелиссы Хант с Пенсильванского университета провели исследование с участием 143 студентов - активных пользователей соцсетей Facebook, Instagram и Snapchat.

Участников эксперимента разделили на две группы, одной из которых в течение трех недель необходимо было ограничить время пользования соцсетями 30 минутами в день, а другой разрешалось пользоваться приложениями как обычно. Обеим группам при этом необходимо было фиксировать, сколько времени они проводят в соцсетях.

До начала эксперимента участники поучаствовали в опросе, в ходе которого исследователи оценили их чувство одиночества, тревоги, симптомы депрессии, а также их место в обществе с точки зрения общения с другими людьми и вовлеченности. Использование соцсетей в начале исследования оценивали по информации суточного расхода батареи смартфона на каждое из трех приложений.

По окончании исследования оказалось, что те, кто ограничивал времяпровождение в соцсетях, чувствовали себя лучше, чем те, кто пользовался ими бесконтрольно.

Отмечается при этом, что к полученным результатам следует относиться с осторожностью: во-первых, из-за достаточно небольшой выборки, во-вторых, из-за того, что ученые оценивали использование соцсетей только по данным со смартфона (не принимая во внимание данные с персональных компьютеров) и только трех приложений. Исследование будет продолжено и дополнено для получения более точных выводов.-0-