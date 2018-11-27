Солистка группы "Винтаж" госпитализирована

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева госпитализирована. Эта информация сообщается в VK-аккаунте "Анна Плетнева | Винтаж".

Сообщается, что Анна Плетнева страдала от удушающего кашля, но отказывалась отменять концерты. Артистка лишь обратилась в соцсетях к фанатам, чтобы объяснить, почему не получится выйти к ним после концерта. Певица принимала лекарства, чтобы облегчить кашель и была уверена, что сможет вылечиться самостоятельно.

Стало известно, что Анна Плетнева начала задыхаться и упала в обморок. Певица была госпитализирована с воспалением легких. -0-