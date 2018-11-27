Солистка группы "Винтаж" госпитализирована

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева госпитализирована. Эта информация сообщается в VK-аккаунте "Анна Плетнева | Винтаж".
Сообщается, что Анна Плетнева страдала от удушающего кашля, но отказывалась отменять концерты. Артистка лишь обратилась в соцсетях к фанатам, чтобы объяснить, почему не получится выйти к ним после концерта. Певица принимала лекарства, чтобы облегчить кашель и была уверена, что сможет вылечиться самостоятельно.
Стало известно, что Анна Плетнева начала задыхаться и упала в обморок. Певица была госпитализирована с воспалением легких. -0-
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Срочно: Анна Плетнёва госпитализирована с воспалением лёгких ⠀ Почти неделю Анна Плетнева страдала от удушающих приступов кашля, но несмотря на это дала в прошедшие выходные два концерта, один из которых проходил в прямом эфире на Муз-ТВ. В личном микроблоге Аня выкладывала обращения к своему фан-клубу с просьбой простить, что не сможет давать автографы и фотографироваться. Принимая перед выходом на сцену микстуры и таблетки в увеличенных дозах, она глушила на непродолжительное время все симптомы, чтобы иметь возможность петь и общаться с публикой. Подробнее по ссылке в Stories.
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