Сова попала в объектив фотоаппарата, но найти ее будет не так просто

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина по имени Джеймс Батуигас уже много лет занимается фотосъемкой дикой природы, но последняя его работа стала особенно популярна на просторах сети. Кадры он разместил в Instagram.

Однажды канадец выбрался на прогулку в лес и намеревался сделать несколько свежих снимков местных обитателей. Мужчина долгое время катался по лесной дороге, однако никто из животных не собирался становиться его "моделью". Так продолжалось некоторое время, пока Джеймс не заметил на дереве движение. Он навел фотоаппарат и смог запечатлеть сову. Впрочем, все оказалось куда интереснее.

Птица идеально замаскировалась, из-за чего сразу найти ее на фото будет не так просто. Оттенок перьев буквально слился со стволом дерева, а распознать сову удалось только после того, как она повернула голову в объектив фотоаппарата. Сам фотограф отметил, что если бы сова этого не сделала, то он бы упустил уникальный снимок. -0-