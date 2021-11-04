Совместные игры ребенка и собаки умилили пользователей YouTube (Видео)

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях молодая мама из США записала на видео трогательный и забавный момент, которым с радостью поделилась на YouTube.

Девушка отдыхала дома, когда рядом на диван лег ее пес. Собчака мирно отдыхала, но только до того момента, пока к ней не подкрался сын женщины. Ребенок и песик принялись забавно играть, а реакция питомца оказалась бесподобной и умилила сеть.

Кадры пришлись по вкусу пользователям, которые отметили, что давно ничего милее не видели. Неудивительно, что за короткое время ролик собрал огромное число просмотров. -0-