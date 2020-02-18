Сразу пять солнц запечатлели в небе над Китаем - видео

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальное природное явление удалось записать на видео жителю китайской Внутренней Монголии, сообщает издание NDTV.

Мужчина поднял взгляд в небо и заметил сразу пять ярких солнц. Разумеется, такими невероятными кадрами он поспешил поделиться с людьми в соцсетях. Позже ролик появился в СМИ с заголовком: "Захватывающее зрелище! Пять солнц сияют в небе над Внутренней Монголией".

What a spectacular wonder! Five suns are seen shining in the sky in N China's Inner Mongolia pic.twitter.com/SqqF2Bi99R — Beautiful China (@PDChinaLife) February 14, 2020

Невероятный феномен взбудоражил соцсети и вызвал массу вопросов. Такое явление называют паргелий - одна из разновидностей солнечного гало. Иллюзия возникает при температуре менее 20 градусов ниже нуля, когда солнечный свет проходит через кристаллы льда в воздухе, отражается и создает оптическую иллюзию. -0-