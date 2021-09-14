Стадо альпак вычислило самозванца и развеселило всех своей реакцией (Видео)

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появилось забавное видео из Нидерландов, которое заставило юзеров от души посмеяться.

Фермер решил развлечься и приобрел игрушечного альпака. Таким образом мужчина хотел посмотреть на реакцию стада, которое растет у него в хозяйстве. Он установил игрушку и включил камеру, чтобы не упустить ничего.

Сначала животные решили познакомиться с новичком, но что-то пошло не так. Альпака заподозрили неладное и начали обнюхивать игрушку. Разумеется, она не могла ответить и тогда местные обитатели фермы быстро вычислили самозванца, а их забавная реакция от души повеселила людей. -0-