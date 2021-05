Стала известна дата выхода нового эпизода сериала "Друзья"

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный эпизод культового сериала "Друзья" выйдет на сервисе HBO Max 27 мая. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, недавно в сети появился тизер грядущего эпизода, который впечатлил поклонников и многих довел до слез. Судя по кадрам, к своим ролям вернуться все звезды, которые исполнили на экране героев в легендарном сериале.

В новой серии "великолепная шестерка" воссоединится вновь и расскажет зрителям о том, что произошло с ними за эти годы. К слову, будущий специальный эпизод получил название Friends: The Reunion or The one Where they get back together. -0-