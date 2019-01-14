Стала известна дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал HBO в своем аккаунте в "Твиттере" назвал дату выхода финального сезона "Игры престолов" - 14 апреля 2019 года.
Телеканал объявил дату начала финального сезона фэнтезийной эпопеи накануне премьеры третьего сезона сериала "Настоящий детектив". В опубликованном тизере финального сезона "Игры престолов" дети Старков возвращаются домой, чтобы воссоединиться в семейном склепе своей семьи в Винтерфелле.
Осенью прошлого года HBO анонсировал, что финальный сезон "Игры престолов" будет состоять из шести эпизодов.
"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези на основе цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.-0-
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