Стала известна дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал HBO в своем аккаунте в "Твиттере" назвал дату выхода финального сезона "Игры престолов" - 14 апреля 2019 года.

Телеканал объявил дату начала финального сезона фэнтезийной эпопеи накануне премьеры третьего сезона сериала "Настоящий детектив". В опубликованном тизере финального сезона "Игры престолов" дети Старков возвращаются домой, чтобы воссоединиться в семейном склепе своей семьи в Винтерфелле.

Осенью прошлого года HBO анонсировал, что финальный сезон "Игры престолов" будет состоять из шести эпизодов.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези на основе цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.-0-