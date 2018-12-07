Стало известно, как Боярская назвала сына

Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Фото из Instagram-аккаунта

7 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Пятого декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Имя малыша и первое фото опубликовал в своем Instagram-аккаунте муж актрисы.