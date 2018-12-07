Стало известно, как Боярская назвала сына

7 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Пятого декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Имя малыша и первое фото опубликовал в своем Instagram-аккаунте муж актрисы.
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Урожайный нонче год..Гриша...сынище...С Днем Рождения!! Будь здоров!!! Тут у нас интересно и весело!! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!! Спасибо @lizavetabo за это чудо,за эту радость!! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!! Ура, ура, ура!!! Спасибо всем за поздравления!!! Всем также удачи, радости и самого наилучшего... Ну и как говаривали классики: «Милоты вам в ленту»... «милоты много не бывает»... «милота на милоте, милотою погоняет»... «милота милоту притягивает»...#максимматвеев #елизаветабоярская #пополнение #сынок#гриша #сднемрождения #спасибозасына #сыноклюбимый #милота
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Известно, что Елизавета родила ребенка в одном медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Малышу дали имя Гриша. Матвеев тепло поблагодарил жену за рождение малыша в социальной сети.-0-
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