Старинную тюрьму в Великобритании сделали современным отелем

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Соединенном Королевстве решили оригинально подойти к восстановлению старинного здания и сделали из тюрьмы 18-го века отель. Об этом сообщает The Sun.

Необычная гостиница располагается в графстве Корнуолл. При строительстве создатели отеля постарались максимально достоверно сохранить облик здания. Номера выполнены из объединенных камер, а коридоры сохранили в первозданном виде, лишь добавив несколько современных деталей.

Стоимость за ночь в этой гостинице будет начинаться от 130 фунтов стерлингов, а первых посетителей здание примет в феврале 2021 года. В отеле будут работать ресторан, бистро и бар. -0-