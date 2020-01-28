Стеша Маликова показала стройную фигуру и шикарный вырез на спине - фанаты ликуют

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочка Дмитрия Маликова, которая недавно поделилась своей диетой, порадовала фолловеров новым снимком в Instagram.

Она продемонстрировала длинное голубое платье в горошек с вырезом на спине. Ее подписчики были изумлены внешним видом девушки: настолько она хрупкая и худенькая.-0-