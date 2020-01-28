Стеша Маликова показала стройную фигуру и шикарный вырез на спине - фанаты ликуют

Фото из Instagram
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочка Дмитрия Маликова, которая недавно поделилась своей диетой, порадовала фолловеров новым снимком в Instagram.
Она продемонстрировала длинное голубое платье в горошек с вырезом на спине. Ее подписчики были изумлены внешним видом девушки: настолько она хрупкая и худенькая.-0-
Дочка Маликова показала стройную фигуру - фанаты посоветовали ей есть булки
Недавно она рассказала о секрете своего похудения. Фанаты заподозрили, что дочка Маликова похудела еще больше.