Стеша Маликова показала цвет платья, который ей больше всего к лицу

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стефания Маликова поделилась со своими подписчиками в Instagram стильными фото, которые произвели фурор.

Во-первых, девушка позирует на пляже - приятно, пусть даже через снимки, окунуться в лето. Как ни крути, а глаз фолловера нарадоваться не может.

Во-вторых, Маликова одета в платье голубого цвета - блондинкам такой цвет очень даже к лицу. Фанаты в комментариях подчеркнули, что этот цвет больше всего идет Стефании. Они посоветовали ей почаще носить голубую одежду.-0-