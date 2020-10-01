Стеша Маликова представила модный осенний лук - фанаты в восторге

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стеша Маликова поделилась в Instagram новыми осенними фотками, которые вызвали бурный восторг фанатов.

Дело в том, что Стефания представила общественности модный осенний лук. На фотографиях она позирует в одежде песочно-бежево-белых цветов. На голове - модный платок. Дополняют образ модные очки.

Фанаты оценили вкус дочки Маликова. Они отметились в комментариях, написав, что она имеет отменный вкус и всегда выглядит очень стильно.-0-