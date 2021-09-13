Стеша Маликова своей лучезарной улыбкой очаровала Instagram

Стеша Маликова. Фото из Instagram
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь популярного артиста Дмитрия Маликова Стефания разместила в Instagram новый пост и восхитила сеть.
Девушка опубликовала снимок, где она очень широко улыбается. Лучезарная улыбка Стеши Маликовой очаровала сеть, но не меньше хвалебных отзывов собрал ее стильный и слегка строгий наряд. Кроме этого, девушка решила узнать у фолловеров, о чем те мечтают.
Конечно, пользователи не оставили новый пост Стеши Маликовой без внимания. Они поделилась своими грезами, а также не упустили шанса оставить огромное число приятных комментариев и массу лайков. -0-