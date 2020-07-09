Стеша Маликова в легком мини показала стройные ноги - поклонники намекнули на перебор

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь Дмитрия Маликова поделилась с подписчиками в Инстаграм очередной порцией фотографий. Образ Стеши поклонники оценили, но платье сочли слишком откровенным.

"Материал симпатичный, но очень короткое", "Коротковато", "Легкость и нежность", "Очень открытая спина", "Девушка – весна", - прокомментировали снимки фолловеры.

Особое внимание уделили поклонники поясу, намекнув, что он здесь лишний. Но несмотря на критику дизайнерской вещи от дочки "звездного папы", Стешу осыпали комплиментами.

"Красивые платья, но этот устаревший лет 5 назад широкий пояс…",, "Красотка", "Цвет вам очень идет", "Нежность и утонченность", "Хороша", "Невероятно красива", - написали поклонники. -0-

"Принцесса с сиренью": Стеша Маликова поразила поклонников красивым образом На снимке девушка в летнем платье держит в руках букет сирени. Цветы гармонично сочетаются с ее нарядом, а весь образ в целом получился "нежным и женственным".