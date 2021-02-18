Стильный наряд Светланы Лободы вызвал восторг юзеров

Светлана Лобода. Фото из Instagram
18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram новый пост в соблазнительном наряде.
Звезда поделилась впечатляющим кадром рядом с бассейном. Для вечернего ужина Светлана Лобода выбрала стильный наряд, примерив соблазнительное красное мини-платье. Образ приковывает к себе внимание, а длинные ноги и декольте не дают сомневаться в красоте певицы.
Разумеется, новый пост артистки вызвал восторг юзеров сети. Они не смогли сдержать своих эмоций и написали в комментариях массу восхищенных комплиментов. -0-