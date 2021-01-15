Страна громового дракона и претенденты на "Оскар": лучшее на БЕЛТА+ за неделю

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очаровательные улитки, красочный Бутан и рецепт пасты, запеченной с курицей. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Названы возможные претенденты на "Оскар"

Кто из режиссеров, актеров и сценаристов заберет в 2021 году золотые статуэтки? Опубликован прогноз кинокритиков.

Ошибки в уходе за волосами после 40 лет

Неухоженная прическа визуально женщину не молодит. Разбираемся, чего не стоит делать со своими волосами.

Земля счастья. Путешествие по Бутану

Валовое национальное счастье – этот термин как мерило качества жизни впервые ввели в обиход в Бутане в 1972 году. Фотограф из Японии посмотрел, как живут в стране, расположенной на восточной окраине Гималаев, попытался найти драконов за облаками и поделился в Сети своими снимками.

Боке и улитки

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Запеченная паста с курицей

Готовим сытное и совсем несложное блюдо. Предлагаем освоить рецепт вкусного ужина для всей семьи.

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Фото из открытых источников