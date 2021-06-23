Странные наряды Селены Гомес в новой фотосессии вызвали неоднозначные эмоции

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица и актриса Селена Гомес представила в Instagram новые фото, которые были сделаны для журнала Vogue.

На новых фото звезда предстала в нескольких очень необычных образах, которые вызвали разные эмоции у пользователей сети. На одном кадре Селена Гомес предстала в пальто с цветочным принтом, которое больше похоже на одеяло или спальный мешок. После певица переоделась в экспериментальный наряд и показала несколько других образов.

Пользователи сети были восхищены красотой Селены Гомес, однако странные наряды вызвали у них неоднозначные эмоции. Одних юзеров образы для съемки в журнале Vogue впечатлили, а другие, напротив, только смеялись от нелепости одежды и современной моды. Впрочем, это прибавило популярности посту, который быстро собрал более 5,3 миллионов лайков.