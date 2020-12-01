Странные звуки заставили девушку поверить в призраков, но правда оказалось до слез смешной (Видео)

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США поделилась в TikTok леденящем кровь роликом, который многих юзеров заставил поверить в призраков.

Однажды местная жительница Мичигана услышала на кухне странные звуки. Дверцы шкафчиков сами собой открывались и хлопали, что, разумеется, напугало девушку. Тогда она решила докопаться до истины и установила дома камеру.

@justme477 I guess setting up a camera and filming all day was needed ♬ original sound - Just me

Когда жители покинули помещение, то через несколько часов дверцы вновь стали приходить в движение. Уже во время просмотра кадров девушка готовилась ко встрече с призраком, однако правда оказалась до слез смешной. В самый напряженный момент из-за закрытой двери показалась пушистая лапа, а после выглянул котик. Животное таким образом развлекало себя, что изрядно повеселило сеть. Ролик с наглым котиком быстро собрал около миллиона просмотров.