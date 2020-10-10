Страус присоединился на своих двоих к велогонке и почти победил - видео

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры удалось запечатлеть участникам велогонки в ЮАР. Видео разместили на YouTube.

Заезд проходил вдоль мыса Кейп-Пойнт. В какой-то момент участники заметили, что на трассе находится больше гонщиков, чем стартовало. Оказалось, что побороться за первое место решил страус.

Птица вышла на дорогу и начала бежать, успев обойти большинство велосипедистов. Видно, что обитатель дикой природы прикладывает усилия, однако угнаться за лидерам ему так и не удалось. Тогда страус решил забросить это дело и отправился по своим делам, дав возможность человеку победить. -0-