Суд для защиты больших панд появился в Китае

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае появился первый суд, который специализируется на защите больших панд, сообщает Синьхуа.

Уникальный "Волунский суд национального парка больших панд" создан в особом административном районе Волун уезда Вэньчуань провинции Сычуань. Там находится одноименный природный заповедник государственного уровня.

"Данный суд является частью наших усилий по созданию системы юридических услуг, пригодной для защиты вымирающих видов, охраны окружающей среды и развития туризма", - сказал председатель Народного суда высшей ступени провинции Сычуань Ван Шуцзян.

Он убежден, что новый суд поможет сократить количество экологических преступлений в отношении больших панд. -0-