Суд в Великобритании приравнял веганство к религии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе судебного процесса в Великобритании веганство отнесли к религиозным убеждениям и философским взглядам, сообщает BBC.

Мужчина Джордж Касамитджан подал в суд на своего работодателя, который уволил его за то, что тот веган. Мужчина работал в компании, которая защищает права животных, однако позже он заподозрил работодателя в финансировании экспериментов над животными.

Джорджа уволили и он подал иск в суд города Норвич в Великобритании. После рассмотрения дела судья посчитал, что взгляды на жизнь и философию веганов можно приравнять к религии и посчитал, что представители этого движения должны быть защищены также, как и люди других религиозных убеждений.

Помимо всего прочего, суд принял решение, что веганство относится к демократическим взглядам на жизнь и не расходится с правами человека. Теперь работодатель не имеет права уволить сотрудника за то, что тот веган. Решение суда будет распространяться и на другие сферы жизни человека, где эти люди могут быть притесненными.

Напомним, что веганство - крайний вид вегетарианства, когда люди отказываются от яиц, молочных продуктов, меда, желатина, рафинированной пищи, обработанной пищи, консервантов, алкоголя, кофеина, других стимуляторов и продуктов животного происхождения.

Веганы считают, что все необходимые питательные элементы они могут получать из растительной пищи. К слову, многие ученые, медики и диетологи критикуют веганов и считают, что такой подход к еде слишком радикальный. -0-