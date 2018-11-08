Суд вынес приговор разбившему звезду Трампа на Аллее славы Голливуда

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Лос-Анджелесе вынес приговор в отношении 24-летнего американца Остина Клэя, который в июле этого года разбил киркой именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда. Об этом говорится в сообщении окружной прокуратуры Лос-Анджелеса.

Остину Клэю дали три года нахождения под особым надзором, 20 дней общественных работ и один день тюремного заключения. Он также должен выплатить компенсацию в размере свыше $9,4 тыс.

Трамп удостоился звезды на Аллее славы, которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, в 2007 году за популярное реалити-шоу The Apprentice на телеканале NBC, в котором он выступал в качестве ведущего. После победы Трампа на президентских выборах в США вандалы уже дважды наносили ущерб памятному знаку. В октябре 2016 года это сделал Джеймс Отис, который разбил звезду кувалдой. В июле этого года его примеру последовал Клэй, который использовал кирку. В сентябре звезда была вновь восстановлена.

"Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 млн человек в год. Сейчас на ней находится более 2,5 тыс. именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, внесших вклад в индустрию развлечения и искусства. -0-