"Супермарио!": Тимати на спор сбрил бороду

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский артист Тимати поделился в Instagram новым видео и удивил огромное число пользователей сети.

Музыкант с дочкой ввязался в спор, который стоил ему бороды. Оказывается, папа и дочь не могли решить, какой фильм посмотреть вечером и малышка предложила решить этот вопрос с помощью игры.

Если победил бы Тимати, то они всей семьей смотрели кино, которое выбрал бы репер, однако он проиграл и дочка решила, что папе без бороды будет лучше.

В итоге, Тимати поделился видео, где сбривает свою пышную бороду и результат удивил, а также повеселили пользователей Instagram. "Очень круто!!!!", - написал Филипп Киркоров. Отреагировали и подписчики: "Эльчапо!! бомба! Оставляй так", "Латинос!!! Стиль!", "Алисе обязательно завтра надо еще с папой поспорить, но уже на бритье усов !".

Пост за несколько часов собрал несколько миллионов просмотров и более 15 тысяч комментариев. -0-